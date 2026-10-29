"Buy" per Stellantis

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Grande giornata per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , tra i componenti del CAC40 , che mette a segno un rialzo del 15,39%.





Operatività odierna:

Le azioni di Stellantis , su questi prezzi fissati a 4,284 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 3,411 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```