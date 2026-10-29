Francoforte: calo per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di motori aeronautici, che presenta una flessione del 3,22%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di MTU Aero Engines rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 315,9 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 331,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 347,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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