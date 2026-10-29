Madrid: andamento rialzista per Repsol

(Teleborsa) - Avanza la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' utility spagnola rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Repsol evidenzia un declino dei corsi verso area 28,58 Euro con prima area di resistenza vista a 29,35. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 28,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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