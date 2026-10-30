Milano 12:03
49.672 -0,66%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:03
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Francoforte 12:03
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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Composto rialzo per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,64%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 6.115. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 6.253. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 6.392.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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