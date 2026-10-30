Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 29/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Seduta trascurata per l'indice spagnolo, che archivia la giornata con un timido -0,14%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'IBEX 35, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 18.756,6. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 19.059,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 18.655,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)