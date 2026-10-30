Francoforte: calo per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri, in flessione del 2,48% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Wacker Chemie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 80,7 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 84,45. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 88,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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