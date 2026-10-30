Francoforte: performance negativa per Nordex

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di turbine eoliche , che presenta una flessione del 2,69%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Nordex rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, la società di energia eolica è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 38,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 37,19. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 38,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```