Francoforte: performance negativa per Salzgitter

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , che passa di mano con un calo del 3,66%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Salzgitter mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,78%, rispetto a +1,37% del MDAX ).





Lo status tecnico di medio periodo del produttore di acciaio e tubi ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 47,75 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 49,23, mentre il primo supporto è stimato a 46,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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