Francoforte: vendite diffuse su Infineon

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca , che passa di mano in perdita del 3,89%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Infineon rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo del produttore di chip ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 52,21 Euro. Supporto a 51,51. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 52,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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