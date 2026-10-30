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Francoforte: vendite diffuse su Infineon

Migliori e peggiori
Francoforte: vendite diffuse su Infineon
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che passa di mano in perdita del 3,89%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Infineon rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo del produttore di chip ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 52,21 Euro. Supporto a 51,51. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 52,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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