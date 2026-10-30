Londra: andamento negativo per Ithaca Energy

(Teleborsa) - Pressione sulla società petrolifera e del gas del Mare del Nord , che tratta con una perdita del 2,43%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ithaca Energy rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo dell' operatore indipendente di petrolio e gas mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,126 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,009. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,243.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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