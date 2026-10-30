Londra: si concentrano le vendite su Anglo American
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società mineraria, in flessione del 2,46% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Anglo American rispetto all'indice di riferimento.
La situazione di medio periodo di Anglo American resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 37,94 sterline. Supporto visto a quota 37,41. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 38,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```