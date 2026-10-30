Londra: si muove a passi da gigante BT Group

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , che mostra una salita bruciante del 4,37% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BT Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di BT Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,24 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,212. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,269.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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