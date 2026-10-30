Siltronic in discesa a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di wafer di silicio , che esibisce una perdita secca del 5,48% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Siltronic è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo della società di materiali per semiconduttori si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 60,17 Euro. Supporto stimato a 59,02. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 61,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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