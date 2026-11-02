Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 30/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice nipponico, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nikkei 225, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 62.117,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 64.264,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 61.187,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)