Milano 10:05
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Londra 10:05
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 30/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 30/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice nipponico, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nikkei 225, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 62.117,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 64.264,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 61.187,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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