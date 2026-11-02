Francoforte: balza in avanti Siltronic

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di wafer di silicio , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,15%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siltronic più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società di materiali per semiconduttori mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 58,43 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 60,13. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 57,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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