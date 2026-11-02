Londra: giornata depressa per Ithaca Energy

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società petrolifera e del gas del Mare del Nord , con una flessione del 2,18%.



L'andamento di Ithaca Energy nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell' operatore indipendente di petrolio e gas . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Ithaca Energy evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,007 sterline. Primo supporto a 2,921. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,881.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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