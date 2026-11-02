Madrid: scambi in positivo per Grifols

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica e chimica spagnola , con una variazione percentuale del 2,10%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Grifols mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,18%, rispetto a -1,08% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Le implicazioni di breve periodo di Grifols sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 11,29 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 11,04. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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