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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 2/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 2/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Frazionale rialzo per l'Hang Seng Index, che mette a segno un modesto profit a +0,42%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23.103,5. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23.538,2. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 23.972,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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