BMW taglia le previsioni 2026 su EBIT margin e consegne del settore automobilistico

Mercoledì 4 novembre saranno diffusi i dettagli del terzo trimestre

(Teleborsa) - Il Cda di BMW - che domani 4 novembre renderà noti i dettagli del terzo trimestre - ha aggiornato martedì le previsioni per l'intero esercizio 2026. Tale decisione, si legge in un comunicato aziendale, "fa seguito alla scelta del Consiglio di ampliare e intensificare le misure relative al portafoglio e alla struttura aziendale. Sebbene la performance operativa si sia mantenuta solida nel terzo trimestre, le misure approvate determineranno, nel quarto trimestre, un impatto di natura non operativa sui risultati del segmento Automotive".



La casa automobilistica tedesca ha ridotto le previsioni sul margine EBIT del settore automobilistico per il 2026, portandole in un intervallo compreso tra -0,5% e +0,5% (in precedenza tra 1% e 3%), mentre il RoCE del segmento Automotive è ora atteso in un intervallo compreso tra -1% e +1% (in precedenza tra 1% e 5%). BMW ha previsto anche un calo "moderato" delle consegne nel segmento automotive per lo stesso anno.



L'azienda ha inoltre dichiarato di voler accelerare l'attuazione del proprio riassetto organizzativo; di conseguenza, la riduzione delle posizioni dirigenziali avverrà più rapidamente di quanto precedentemente annunciato.

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