Francoforte: in calo Siltronic

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di wafer di silicio , in flessione del 3,47% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Siltronic è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario della società di materiali per semiconduttori si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 56,63 Euro. Prima resistenza a 57,13. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 56,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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