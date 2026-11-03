Francoforte: movimento negativo per DEUTZ
(Teleborsa) - Ribasso per il costruttore di motori, che presenta una flessione del 2,01%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di DEUTZ rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il fornitore di sistemi di propulsione, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 9,4 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 9,63 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 9,28.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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