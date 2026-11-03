Londra: performance negativa per Antofagasta

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia mineraria , che presenta una flessione del 2,40% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Antofagasta mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,03%, rispetto a -0,73% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di medio periodo dell' azienda sudamericana estrattrice di rame ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 32,03 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 32,81, mentre il primo supporto è stimato a 31,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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