Lufthansa taglia stime per maggiori costi del carburante ma i conti migliorano con fatturato record

(Teleborsa) - Lufthansa ha rivisto al ribasso le proprie previsioni di utile per l'anno in corso, a causa dell'aumento dei costi del carburante dovuto al conflitto in Medio Oriente.



La compagnia aerea tedesca prevede ora un utile operativo rettificato compreso tra 1,7 e 2 miliardi di euro dai precedenti 2,2 miliardi di euro. L'anno scorso, ha registrato un dato pari 1,96 miliardi di euro.



Si tratta del secondo taglio delle previsioni in tre mesi per Lufthansa, che a inizio anno si aspettava utili "significativamente superiori" a quelli dell'anno precedente. Ora prevede che la spesa per il carburante per l'intero anno aumenterà di circa 2 miliardi di euro rispetto all'anno scorso, raggiungendo i 9,3 miliardi di euro, rispetto a un aumento precedentemente previsto di circa 1,5 miliardi di euro.



I risultati del terzo trimestre

Il fatturato è comunque aumentato del 9% annuo a 12,2 miliardi di euro, determinando il trimestre con il giro d'affari più alto nella storia dell'azienda. L'EBIT rettificato si è attestato a 1,4 miliardi di euro, in crescita del 6%, "nonostante un significativo aumento dei costi del carburante pari a 543 milioni di euro. La società è riuscita a compensare ampiamente l'aumento dei costi grazie a solidi ricavi operativi e a una rigorosa disciplina di spesa".



L'EBIT margin rettificato è sceso leggermente all'11,5% mentre l'utile netto è aumentato di circa 300 milioni a 1,3 miliardi.



Le parole del management

Carsten Spohr, presidente e amministratore delegato di Lufthansa, afferma: "L'ultimo trimestre è stato il migliore in termini di fatturato nella storia del Gruppo Lufthansa. Siamo riusciti ad aumentare l'utile operativo del sei percento rispetto all'anno precedente. Grazie alla crescita dei ricavi, a fronte di una domanda costantemente elevata e a una rigorosa disciplina dei costi, siamo stati in grado di compensare ampiamente l'aumento dei costi del carburante, pari a circa mezzo miliardo di euro. I nostri investimenti nella modernizzazione della flotta e dei prodotti di bordo stanno dando sempre più i loro frutti. L'attenzione rimane focalizzata su Lufthansa Airlines. Dopo il successo ottenuto in termini di affidabilità e soddisfazione del cliente, dobbiamo ora accelerare il risanamento finanziario del nostro marchio principale, attraverso misure già pianificate e ulteriori interventi, al fine di riportarlo al suo ruolo di ammiraglia e punto di riferimento del Gruppo Lufthansa anche in termini di creazione di valore".

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