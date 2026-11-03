Madrid: calo per Indra
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che mostra un decremento del 2,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Indra evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Indra è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 63,71 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 63,07. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 64,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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