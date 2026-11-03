Madrid: calo per Indra

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che mostra un decremento del 2,04%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Indra evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda spagnola leader nel campo dell'IT rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Indra è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 63,71 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 63,07. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 64,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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