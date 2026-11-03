Madrid: risultato positivo per Solaria
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,62%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Solaria rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo di Solaria ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 15,93 Euro. Primo supporto individuato a 15,27. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 16,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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