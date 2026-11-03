Moltiply, Kepler Cheuvreux taglia target price mentre permane incertezza sul fronte energetico

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato a 50 euro per azione (dai precedenti 60 euro) il target price su Moltiply Group (in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 41%.



Il broker francese, nell'anteprima dei risultati del terzo trimestre, rivede le stime per il periodo 2026-2028. Prevede una ripresa rispetto al secondo trimestre, che aveva registrato un rallentamento: si attende ricavi pari a 171 milioni di euro (+3,1% su base annua) e un EBITDA di 45 milioni di euro (+3,8%), sostenuti dal miglioramento delle dinamiche in Mavriq e dalla continua espansione dei margini in Moltiply BPO&Tech.



Riduce le stime sui ricavi di circa il 4% per il triennio 2026-2028, riflettendo una prospettiva più prudente per il segmento Energy Switching - in particolare in Germania, a causa della rinnovata volatilità dei prezzi del gas - e la normalizzazione dei ricavi "pass-through" a basso margine nella divisione BPO&Tech. Tuttavia, la maggiore redditività di quest'ultima compensa in larga misura la riduzione del fatturato, lasciando l'EBITDA sostanzialmente invariato.



Nonostante le limitate revisioni agli utili, Kepler Cheuvreux ha ridotto il target price principalmente a causa di un WACC più elevato (passato dal 9,9% al 10,6%, per effetto di un tasso risk-free più alto) e di ipotesi più conservative sul terminal value (con un multiplo di uscita pari a 9,2x rispetto al precedente 12x). Ribadito il "Buy" poiché gli attuali multipli (8x EV/EBITDA per l'esercizio 2027) rimangono su livelli contenuti.



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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