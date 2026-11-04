A Francoforte corre Siltronic

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di wafer di silicio , che mostra una salita bruciante dell'8,15% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siltronic rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche complessive della società di materiali per semiconduttori evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 63,23 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 65,58. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 62,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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