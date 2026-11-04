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A Francoforte corre Siltronic

Migliori e peggiori
A Francoforte corre Siltronic
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di wafer di silicio, che mostra una salita bruciante dell'8,15% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siltronic rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni tecniche complessive della società di materiali per semiconduttori evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 63,23 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 65,58. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 62,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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