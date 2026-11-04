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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 3/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 3/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Modesto recupero sui valori precedenti per l'Hang Seng Index, che conclude in progresso dello 0,57%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23.715,1. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24.282,4, mentre il primo supporto è stimato a 23.147,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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