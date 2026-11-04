"Buy" per Norfolk Southern

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Andamento negativo per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia , tra i titoli dell'indice S&P-500 , con una flessione dell'1,37%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 340,9 USD, Norfolk Southern è molto appetibile con stop loss impostato a quota 161,7 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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