"Buy" per Norfolk Southern
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Andamento negativo per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia, tra i titoli dell'indice S&P-500, con una flessione dell'1,37%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 340,9 USD, Norfolk Southern è molto appetibile con stop loss impostato a quota 161,7 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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