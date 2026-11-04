Esprinet, Kepler Cheuvreux taglia target price e vede aumento debito con accumulo scorte

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato a 8,20 euro per azione (dai precedenti 8,80 euro) il target price su Esprinet , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale dell'11%.



In occasione della preview per il terzo trimestre del 2026, gli analisti hanno aggiornato le stime e la valutazione di Esprinet. Prevedono una crescita dei ricavi del 3,1% su base annua nel terzo trimestre e un lieve miglioramento della redditività; al contempo, l'accumulo di scorte incide negativamente sulla generazione di cassa, determinando un incremento dell'indebitamento netto.



Kepler Cheuvreux ha infatti rivisto al rialzo, quasi raddoppiandola, la stima dell'indebitamento netto per l'intero esercizio 2026, portandola a 50 milioni di euro dai precedenti 26 milioni di euro. Tale variazione riflette un maggiore assorbimento di capitale circolante netto, dovuto all'accumulo di scorte finalizzato a mitigare l'inflazione dei costi di approvvigionamento. "Riteniamo tuttavia che le dinamiche delle scorte meritino un attento monitoraggio, specialmente nell'eventualità di una normalizzazione dei prezzi dell'hardware", viene sottolineato.



Kepler Cheuvreux ha incrementato il WACC al 12,4% (rispetto all'11,6% precedente), per tenere conto di un tasso "risk-free" più elevato per l'Italia. Di conseguenza, ha ridotto il target price. Al nuovo TP, Esprinet verrebbe scambiata a un multiplo P/E rettificato di circa 12,9x per l'esercizio 2026 e di circa 11,8x per l'esercizio 2027; quest'ultimo valore implica un leggero sconto rispetto alla media storica del P/E rettificato, pari a 12,1x.

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