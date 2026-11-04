Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Bank

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della prima banca tedesca come assets , con una variazione percentuale del 3,27%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deutsche Bank più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo studio della banca d'affari tedesca presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 31,03 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 31,67. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 30,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```