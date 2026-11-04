Francoforte: in forte denaro Nordex

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di turbine eoliche , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,21%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Nordex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,05%, rispetto a +1,31% del MDAX ).





L'esame di breve periodo della società di energia eolica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 42,05 Euro e primo supporto individuato a 40,09. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 44,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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