Francoforte: in forte denaro Nordex
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di turbine eoliche, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,21%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Nordex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,05%, rispetto a +1,31% del MDAX).
L'esame di breve periodo della società di energia eolica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 42,05 Euro e primo supporto individuato a 40,09. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 44,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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