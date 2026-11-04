Francoforte: movimento negativo per AIXTRON

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , che presenta una flessione del 3,19% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a AIXTRON rispetto all'indice di riferimento.





La situazione di medio periodo della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 34,45 Euro. Supporto visto a quota 32,45. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 36,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```