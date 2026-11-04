Madrid: scambi in positivo per Repsol

(Teleborsa) - Balza in avanti la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che l' utility spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,6%, rispetto a -0,56% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Repsol rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 31,11 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 30,58. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 31,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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