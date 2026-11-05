Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Prepotente rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,18% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 51.541, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 50.011. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 53.071.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)