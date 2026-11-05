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"Buy" per AppLovin

Finanza
"Buy" per AppLovin
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Grande giornata per la piattaforma tecnologica di applicazioni, tra i componenti del Nasdaq 100, che mette a segno un rialzo del 10,69%.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di AppLovin favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 271,8 USD con stop loss fissato a quota 219,4 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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