Milano 17:02
50.292 -1,45%
Nasdaq 17:02
26.810 -5,72%
Dow Jones 17:02
52.085 -2,38%
Londra 17:01
10.784 -0,42%
Francoforte 17:01
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Cambi: euro a 177,382 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 177,382 yen alle 15:41
Euro a 177,382 sullo yen alle 15:41.
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