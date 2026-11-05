Francoforte: amplia il rialzo Salzgitter

(Teleborsa) - Protagonista il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,48%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salzgitter rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico del produttore di acciaio e tubi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 52,87 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 51,42. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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