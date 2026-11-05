Francoforte: brusca correzione per AUMOVIO
(Teleborsa) - A picco la società tedesca di tecnologia automobilistica, che presenta un pessimo -4,87%.
Lo scenario su base settimanale di AUMOVIO rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni tecniche complessive del fornitore di componenti e software per auto evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 31,23 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 34,08. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 30,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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