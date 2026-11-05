Francoforte: brusca correzione per AUMOVIO

(Teleborsa) - A picco la società tedesca di tecnologia automobilistica , che presenta un pessimo -4,87%.



Lo scenario su base settimanale di AUMOVIO rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche complessive del fornitore di componenti e software per auto evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 31,23 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 34,08. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 30,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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