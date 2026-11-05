Francoforte: senza freni Bechtle

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di servizi IT , che mostra una salita bruciante del 6,79% sui valori precedenti.



L'andamento di Bechtle nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di soluzioni informatiche , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 34,55 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 37,15. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 32,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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