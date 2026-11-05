Lettura rialzista per BBVA
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Effervescente Banco di Bilbao, tra i componenti dell'Ibex 35, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,32%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche della banca spagnola presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 22,44 Euro, con stop loss individuato in area 20,22 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```