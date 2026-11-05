Londra: in rally Endeavour Mining
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che tratta in rialzo del 6,35%.
Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo di Endeavour Mining resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 40,58 sterline. Supporto visto a quota 39,41. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 41,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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