Piazza Affari: calo per Technoprobe

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che presenta una flessione dell'1,86%.



Lo scenario su base settimanale di Technoprobe rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Technoprobe , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 21,84 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 22,58 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```