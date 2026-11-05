Siltronic, scendono le quotazioni a Francoforte

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di wafer di silicio , che mostra un -6,11%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siltronic , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario della società di materiali per semiconduttori si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 52,65 Euro. Prima resistenza a 54,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 51,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```