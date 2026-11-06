Amsterdam: risultato positivo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,24%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 53,87 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 56,65. L'indebolimento di ArcelorMittal è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 52,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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