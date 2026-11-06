Francoforte: calo per AUMOVIO

(Teleborsa) - Ribasso per la società tedesca di tecnologia automobilistica , che presenta una flessione dell'1,85%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di AUMOVIO rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico del fornitore di componenti e software per auto mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 31,63 Euro con area di resistenza individuata a quota 32,08. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```