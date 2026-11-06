Francoforte: in calo HENSOLDT

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore tedesco di sensori per la difesa , che presenta una flessione del 2,95% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di HENSOLDT è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tedesca di elettronica per la difesa , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 81,71 Euro. Primo supporto visto a 78,85. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 77,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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