Francoforte: in calo HENSOLDT
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore tedesco di sensori per la difesa, che presenta una flessione del 2,95% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di HENSOLDT è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tedesca di elettronica per la difesa, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 81,71 Euro. Primo supporto visto a 78,85. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 77,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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