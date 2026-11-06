Invito all'acquisto per Zalando

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Ottima performance per la società che vende calzature e moda online , tra i titoli dell'indice DAX , che ha chiuso in rialzo del 3,75%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Zalando ai prezzi attuali pari a 28,48 Euro, con stop loss individuato in area 25,91 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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