Invito all'acquisto per Zalando
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Ottima performance per la società che vende calzature e moda online, tra i titoli dell'indice DAX, che ha chiuso in rialzo del 3,75%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Zalando ai prezzi attuali pari a 28,48 Euro, con stop loss individuato in area 25,91 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```