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Londra: andamento negativo per BT Group

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per BT Group
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che tratta con una perdita del 2,42%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BT Group rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di BT Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,286 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,247. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,325.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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