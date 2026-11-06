Londra: scambi negativi per Airtel Africa
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che mostra un decremento del 3,18%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Airtel Africa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2,774 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2,848. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 2,922.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```